Продажи на глобальном криптовалютном рынке увеличились

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Массовые продажи, начавшиеся 7 января на глобальном криптовалютном рынке, сегодня заметно увеличились.

Как сообщает Report, капитализация криптовалютного рынка, достигшая 7 января рекордного уровня в 836 млрд долларов, сейчас ниже этой отметки на 164 млрд долларов или 19,6%. Массовые продажи Ripple также наблюдаются вот уже несколько дней. За шесть дней Ripple подешевел с 3,79 до 1,75 доллара, а по капитализации переместился на третье место. Сейчас его капитализация составляет 68 млрд долларов, что на 59 млрд или 46% ниже Ethereum, расположившегося на второй строчке.

Среди криптовалют, входящих в первую десятку по объему капитализации, наиболее упали в цене Ripple (28%), Stellar (23%) и Cardano (22%), а поднялся в цене лишь Ethereum (+ 5.5%).

Напомним, что Bitcoin с долей 34% занимает первое место в мире по капитализации. Доля Ethereum в общей капитализации составляет 18,7%, а Ripple - 10%.