Проданы пакеты акций Kapital Bank

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключены три сделки по купле-продаже акций ОАО Kapital Bank.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, сделки предполагают продажу 126, 70 и 10 акций (2 552,34 маната) по номинальной стоимости 12,39 маната каждая.
Ценные бумаги приобретены на вторичном рынке. Участники сделки не разглашаются.
Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Уставный капитал составляет 225,85 млн манатов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,9%) и физические лица (0,1%).
Economic DepartmentАвтор новости