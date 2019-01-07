Проданы пакеты акций Kapital Bank

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключены три сделки по купле-продаже акций ОАО Kapital Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, сделки предполагают продажу 126, 70 и 10 акций (2 552,34 маната) по номинальной стоимости 12,39 маната каждая.

Ценные бумаги приобретены на вторичном рынке. Участники сделки не разглашаются.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Уставный капитал составляет 225,85 млн манатов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,9%) и физические лица (0,1%).