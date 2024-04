Продан банк, основным акционером которого является Рубен Варданян

Bank of Georgia официально заключила договор о покупке 90% акций армянского Ameriabank.

Bank of Georgia официально заключила договор о покупке 90% акций армянского Ameriabank.

Как сообщает местное бюро Report, впредь 60% акций банка будут принадлежать владельцу Bank of Georgia - корпорации Bank of Georgia Group PLC, а 30% - самому Bank of Georgia.

Остальные 10% останутся у Европейского банка реконструкции и развития.

Армянский банк куплен за 303,6 млн долларов США. Согласно условиям, он не будет менять свой бренд и руководство.

Отметим, что до сих пор одним из основных владельцев Ameriabank являлся находящийся на данный момент в тюрьме в Баку Рубен Варданян, бывший "госминистр" армянских сепаратистов в Карабахе.