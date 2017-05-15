Процесс реструктуризации внешних обязательств не затронет деятельность "МБА-Москва" и "МБА-Грузия"

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Процесс реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не затронет деятельности дочерних структур "МБА-Москва" и "МБА-Грузия".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МБА.

По информации, вышеуказанные дочерние организации не имеют внешних обязательств. Эти банки осуществляют свою деятельность на основе лицензий выданных со стороны российского и грузинского правительств, и отвечают всем нормативам, установленным центробанками этих стран. Адекватность финансовых позиций дочерних банков в разы превышает нормативные требования, установленные ЦБ России и Грузии.

В настоящее время "МБА-Москва" и "МБА-Грузия", будучи универсальными банками, являются одними из ведущих кредитно-финансовых учреждений этих стран. В октябре 2016 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте "МБА-Москва" с "В3" до уровня "В2". Оценка кредитоспособности (BCA) банка была повышена с уровня "В3" до "В2".

"Оба банка успешно выполняют свои обязательства перед клиентами, при этом поддерживая долгосрочную деловую репутацию на финансовых рынках России и Грузии. Мероприятия с целью организации деятельности дочерних банков в соответствии с современными требованиями продолжаются согласно стратегическому плану развития", - говорится в информации.