Процедура регистрации коммерческих юридических лиц в Азербайджане еще более упростится

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "По данным на 1 января этого года, число налогоплательщиков в Азербайджане достигло 970 340 человек".

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор департамента государственной регистрации и контроля за учетом министерства налогов Алекпер Мамедов.

По его словам, 125 144 из них являются юридическими лицами, 845 196 - физическими лицами:

"Как вы знаете, регистрация юридических лиц поручена министерству налогов. Ранее это осуществлялось через систему "единого окна". С 2017 года мы начали регистрировать юридических лиц в электронном порядке. Только в прошлом году было зарегистрировано 11 тыс. коммерческих юридических лиц, из них 70% в электронном порядке".

А.Мамедов отметил, что процедура регистрации коммерческих юридических лиц будет еще более упрощена: "Некоторое время назад опубликован рейтинг Doing Business 2019, в котором мы по индикатору "открытие бизнеса" поднялись с 18-ой на 9-ую строчку. Начать бизнес сейчас можно, пройдя три процедуры стоимостью 18 манатов. Мы хотим сократить число этих процедур до одной. То есть регистрировать только по FIN-коду , без подписи Asan или "электронной подписи"".