Проблемы с банковскими картами в Азербайджане – могли бы предупредить

В последние дни в Азербайджане наблюдаются проблемы с использованием банковских карт. Клиенты жалуются на проблемы со снятием денег с карт и банкоматов, а также при оплате через POS-терминалы.

В последние дни в Азербайджане наблюдаются проблемы с использованием банковских карт. Клиенты жалуются на проблемы со снятием денег с карт и банкоматов, а также при оплате через POS-терминалы.

Председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, комментируя Report данный вопрос, отметил, что в карточной инфраструктуре Азербайджана нет серьезных проблем, и отмеченные временные трудности являются общими для любой страны: "Проблемы с какой-либо картой не указывают на плохую работу системы в целом. Естественно, клиент может связаться со своим банком и уточнить, в чем дело. Неправильно рассматривать это как сбой системы".

Эксперт Ассоциации Ильгар Алиев отметил, что в последние дни только в одном банке наблюдались перебои в использовании карт, и то это было связано с техническими работами. В настоящее время команда работает над проблемой, и нормальное использование карт почти восстановлено.

Однако, по его мнению, банк должен был предупредить об этом своих клиентов: "Если этого (информирования) не произошло, то претензии клиентов обоснованные".

В Азербайджане действуют 2 процессинговых центра для обслуживания банковских карт. Это Azericard, учрежденный государственным ОАО "Международный банк Азербайджана", и ООО Millikart, учрежденный при поддержке около 20 банков. Они также сообщают, что в целом проблем с картами нет. Просто в последние дни возникли проблемы с проведением операций у небольшого количества карт. Эта проблема также находится на стадии решения.