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Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 12%

Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 12% По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 591,8 млн манатов.
Финансы
23 мая 2023 г. 12:02
Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 12%

По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 591,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,2% больше, чем на 1 апреля.

Проблемные кредиты в стране сократились на 0,3% по сравнению с началом года и на 12,3% за последний год.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец апреля составил 2,8%. На конец марта этот показатель составлял 2,9 %, на конец прошлого года – 2,9%, а на конец апреля прошлого года - 3,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 12% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 12 % azalıb

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