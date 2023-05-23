Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 12%

По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 591,8 млн манатов.

По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 591,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,2% больше, чем на 1 апреля.

Проблемные кредиты в стране сократились на 0,3% по сравнению с началом года и на 12,3% за последний год.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец апреля составил 2,8%. На конец марта этот показатель составлял 2,9 %, на конец прошлого года – 2,9%, а на конец апреля прошлого года - 3,7%.