Проблемные кредиты банков Азербайджана выросли на 12,2%

Объем просроченных кредитов банковского сектора Азербайджана на 1 сентября 2025 года оценивается 530,9 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с 1 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с показателем на конец 2024 года проблемные кредиты увеличились на 18,2%, по сравнению с показателем на 1 сентября 2024 года - на 12,2%.

К концу августа 2025 года доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков составила 1,7%. На конец июля 2025 года этот показатель также составлял 1,7%, на конец 2024 года - 1,5%, на 1 сентября 2024 года - 1,7%.