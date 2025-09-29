Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Проблемные кредиты банков Азербайджана выросли на 12,2%

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 11:04
    Проблемные кредиты банков Азербайджана выросли на 12,2%

    Объем просроченных кредитов банковского сектора Азербайджана на 1 сентября 2025 года оценивается 530,9 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с 1 августа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    По сравнению с показателем на конец 2024 года проблемные кредиты увеличились на 18,2%, по сравнению с показателем на 1 сентября 2024 года - на 12,2%.

    К концу августа 2025 года доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков составила 1,7%. На конец июля 2025 года этот показатель также составлял 1,7%, на конец 2024 года - 1,5%, на 1 сентября 2024 года - 1,7%.

    банки проблемные кредиты
    Лента новостей