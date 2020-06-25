​Проблемные кредиты в Азербайджане сократились

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 июня этого года составил 1 084,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12% меньше, чем на 1 мая.

Проблемные кредиты сократились по сравнению с началом года на 14,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 27,4%.

На конец мая удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 7,3%. Эта соотношение составило 8,1% на конец апреля, 8,3% - прошлого года и 11,3% - на конец мая прошлого года.