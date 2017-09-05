PricewaterhouseCoopers обнародовал самые сильные экономики 2030 года

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Развивающиеся страны в 2030 году станут лидерами мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании Pricewaterhousecoopers (PwС), функционирующей в области аудита и консалтинга.

Согласно документу, через 13 лет экономическая сила Индии и Бразилии достигнет того уровня, при котором будет способна составить конкуренцию США и Китаю.

PwС прогнозирует, что объем внутреннего валового продукта (ВВП) по паритету покупательной способности в Китае достигнет 38,008 трлн долларов США, и с этим показателем страна Восточной Азии станет обладателем самой большой экономики в мире. В отчете аудиторской компании на 2 месте США с 23,475 трлн долларов, на 3 месте - Индия с 19,511 трлн долларов. Согласно прогнозу, Япония с 5,606 трлн долларов займет 4 позицию, Индонезия на 5 месте (5,424 трлн долларов), России отведена 6 позиция - 4,736 трлн долларов, Германия занимает 7 место (4,707 трлн долларов), Бразилия - 8 место (4,439 трлн долларов), Мексика - 9 место (3,661 трлн долларов), Великобритания - 10 место (3,638 трлн долларов).

Прогнозируется, что экономика Турции с показателем ВВП 2,996 трлн долларов займет 12 позицию. Отметим, что в прошлом году объем ВВП страны по паритету покупательной способности составил 1,928 трлн долларов и Турция заняла 13 место.

В PwС полагают, что среди стран, чей ВВП составит трлн долларов, также будут Вьетнам, Бангладеш, Нигерия, Пакистан, Египет и Иран.