Прибыль правящей партии Азербайджана выросла более чем в четыре раза

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" (ПЕА) завершила 2022 год с прибылью в размере 10,916 млн манатов.

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" (ПЕА) завершила 2022 год с прибылью в размере 10,916 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность партии, это в 4,35 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы ПЕА составили 26,794 млн манатов (в два раза больше, чем год назад), в том числе от членских взносов - 22,978 млн манатов (+2,1 раза), от имущества – 242 тыс. манатов (+10,5 %), от мероприятий, распространения печатных изданий и статей, другой подобной деятельности - 337 тыс. манатов (год назад не было), от пожертвований - 8 тыс. манатов (год назад не было), от бюджетных средств - 2,403 млн манатов (+27,3%), другие доходы - 826 тыс. манатов (+35,9 раза). За отчетный период расходы партии составили 15,878 млн манатов (+49,1%), в том числе текущие расходы - 1,5 млн манатов (+3 раза), на содержание и информационное обеспечение - 13,606 млн манатов (+48%), на выплаты нижестоящим организациям - 1 тыс. манатов (год назад не было), на потребительские расходы - 135 тыс. манатов (+2,6 раза), другие расходы - 636 тыс. манатов (-30,2%).

На 1 января этого года активы ПЕА составили 40,636 млн манатов, что на 37% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства партии выросли на 66,2% до 128 тыс. манатов, балансовый капитал – на 36,9% до 40,508 млн манатов.

ПЕА была создана в 1992 году экс-президентом Гейдаром Алиевым. Сообщается, что в рядах находящейся у власти с 1993 года партии насчитывается 775 тыс. членов.