Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 10%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил январь-июнь этого года с прибылью в 12,669 млн манатов, что на 10,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда.

В I полугодии процентные доходы Фонда составили 54,430 млн манатов (на 21,8% больше в годовом сравнении), процентные расходы - 34,563 млн манатов (+28,4%), ожидаемые кредитные убытки - 662 тыс. манатов (-10,4%), доходы от сборов и комиссий - 598 тыс. манатов (+20,6%), расходы на сборы и комиссии - 1,198 млн манатов (+76,4%), прочие доходы - 860 тыс. манатов (+11,1%), расходы на человеческие ресурсы - 4,374 млн манатов (+17%), административные и прочие расходы - 2,421 млн манатов (+0,9%).

На 1 июля этого года активы Фонда составили 3 млрд 673,862 млн манатов, что на 19% больше в годовом сравнении. Из них 2 млрд 413,765 млн манатов - ипотечные кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель Фонда вырос на 11,4%.

За отчетный период обязательства Фонда увеличились на 24,8% до 2 млрд 390,9 млн манатов, в том числе общая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг выросла на 23,6% до 2 млрд 324,813 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 9,4% до 1 млрд 282,962 млн манатов, в том числе уставный капитал вырос на 8,9% до 1 млрд 68,4 млн манатов.