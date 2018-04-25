Прибыль Бюро обязательного страхования увеличилась более чем вдвое

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Суммарные активы Бюро обязательного страхования (БОС) на 1 января составили 36,069 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, это на 4,35% больше, чем в январе прошлого года.

Суммарные обязательств БОС в 2017 году увеличилась на 14,5% и составили 7,563 млн манатов, а общий капитал увеличился на 1,95%, до 28,506 млн манатов.

БОС завершил 2017 год с прибылью в 546 тысяч манатов. Это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году.