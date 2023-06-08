При нынешних ценах на нефть дефицит бюджета Азербайджана может быть в 5 раз ниже обновленного прогноза

При сохранении к концу года цены на нефть на текущем уровне госбюджет Азербайджана может быть исполнен с дефицитом, не превышающем 0,5% ВВП.

При сохранении к концу года цены на нефть на текущем уровне госбюджет Азербайджана может быть исполнен с дефицитом, не превышающем 0,5% ВВП.

Как передает "Report", об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, комментируя корректировку параметров госбюджета на 2023 год.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем сокращения дефицита бюджета; в этом году бюджет может быть исполнен с минимальным дефицитом. Как мы и ожидали, фискальная политика Азербайджана в 2023 году будет более консервативной, чем во время пандемии, когда для восстановления экономики требовались масштабные фискальные стимулы", - сказала Г. Хайдаршина.

По ее словам, в 2023 году с учетом поправок в бюджет страны, принятых парламентом в первом чтении, планируется сократить дефицит до 2,5% ВВП с 3,6% и 4,1% (плановый уровень) в 2022 и 2021 годах соответственно.

"Доходы и расходы госбюджета были пересмотрены в сторону увеличения с учетом консервативного прогноза цен на нефть в 60 долларов США за баррель нефти (по сравнению с первоначальным уровнем 50 долларов США за баррель). В то же время, несмотря на снижение мировых цен на нефть до 76 долларов за баррель на фоне повышенных рисков в банковской системе США, цена Brent остается на 27% выше запланированного [в госбюджете Азербайджана] уровня.

Профицит бюджета Азербайджана за 4 месяца 2023 года уже составляет 3,2 млрд манатов, или 8,1% ВВП. Наряду с увеличением расходов, пик которых исторически приходится на четвертый квартал, сальдо бюджета нормализуется к концу года", - отметила Г. Хайдаршина.

Согласно поправкам в госбюджет Азербайджана на 2023 год, доходы прогнозируются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов или на 9,8% выше первоначального прогноза, а расходы увеличиваются на 9,6% - до 36 млрд 568,8 млн манатов..