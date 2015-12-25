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    ​При министерстве налогов создан новый департамент

    Штат вновь созданной структуры сформирован за счет сотрудников Бакинского налогового департамента

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Приказом министра налогов Фазиля Мамедова при министерстве налогов создан Налоговый департамент №1. Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства.

    По информации, штат вновь созданной структуры сформирован за счет сотрудников Бакинского налогового департамента.

    На пост начальника Налогового департамента №1 назначен I заместитель начальника Бакинского налогового департамента, государственный советник налоговой службы 3-го ранга Заур Фатизаде. 

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