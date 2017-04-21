Президентские выборы во Франции значительно повлияют на валютный рынок

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Итоги первого тура президентских выборов во Франции, которые состоятся 23 апреля, окажут серьезное влияние на глобальный валютный рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на инвестиционный банк Goldman Sachs, если шансы Марин Ле Пен по итогам первого тура увеличатся, это приведет к снижению стоимости евро на 2% - до 1,06 USD/EUR. В противном случае курс может укрепиться на 5% - до 1,13 USD/EUR.

Согласно прогнозам Citigroup, в случае победы на президентских выборах Эммануэля Макрона валюты развивающихся стран значительно укрепятся. Стратегический аналитик банка Дик Виллер полагает, что если выборы завершатся победой Марин Ле Пен, это негативно скажется на национальных валютах большинства развивающихся стран Центральной и Восточной Европы, Среднего Востока и Африки, в том числе, Турции, Чехии, России и Польши.