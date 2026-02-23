Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент утвердил поправки в законодательство по электронной торговле

    Финансы
    • 23 февраля, 2026
    • 14:22
    Президент утвердил поправки в законодательство по электронной торговле

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе", принятый Милли Меджлис Азербайджана 13 февраля.

    Как сообщает Report, согласно обновленным положениям, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет и получающие доход от предоставления работ и услуг лицам, не состоящим на учете в налоговых органах Азербайджана, будут обязаны встать на налоговый учет в электронном порядке в течение 30 дней после того, как их годовой оборот от оказания услуг покупателям, находящимся в Азербайджане, превысит манатный эквивалент 10 тыс. долларов США.

    В то же время для нерезидентов, чей оборот ниже указанного порога, постановка на налоговый учет будет осуществляться на добровольной основе.

    При этом консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, оказываемые посредством электронной почты и других интерактивных средств связи, услуги онлайн-обучения в режиме реального времени, а также онлайн-бронирование билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не будут относиться к услугам, предоставляемым в рамках электронной торговли для целей данной статьи.

    Порядок электронной постановки на налоговый учет, перерегистрации и снятия с учета нерезидентов (за исключением постоянных представительств, предусмотренных статьей 19 Налогового кодекса), а также регистрации в качестве плательщика НДС, подачи деклараций и уплаты налога будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

    Данные изменения вступят в силу через шесть месяцев после публикации закона.

    Prezident elektron ticarət aparan qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları təsdiqləyib
    President approves amendments to e-commerce legislation

