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Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам 

Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам  Это положение вступит в силу 5 апреля 2021 года
Финансы
26 декабря 2020 г. 14:51
Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов"

Как сообщает Report, согласно поправке к закону, увеличивается сумма компенсаций по защищенным вкладам физических лиц с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (в иностранной валюте – в эквиваленте 100 тыс. манатов).

Это положение вступит в силу 5 апреля 2021 года.

Кроме того, согласно другой поправке, будут страховаться депозиты (с назначением суммы компенсации в размере до 20 тыс. манатов) физических лиц, занимающихся частным предпринимательством.

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Версия на азербайджанском языке Prezident əmanətlərin sığortalanması üzrə kompensasiya məbləğini artırdı

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