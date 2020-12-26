Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам

Это положение вступит в силу 5 апреля 2021 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов"

Как сообщает Report, согласно поправке к закону, увеличивается сумма компенсаций по защищенным вкладам физических лиц с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (в иностранной валюте – в эквиваленте 100 тыс. манатов).

Это положение вступит в силу 5 апреля 2021 года.

Кроме того, согласно другой поправке, будут страховаться депозиты (с назначением суммы компенсации в размере до 20 тыс. манатов) физических лиц, занимающихся частным предпринимательством.