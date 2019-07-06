Президент Ильхам Алиев: За 6 месяцев нынешнего года наши доходы увеличились более чем на 400 миллионов манатов

“Предприняты очень серьезные шаги по развитию предпринимательства. Считаю, что достижения в этом направлении очень обнадеживающие”.

Как передаёт Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей: “Предпринимателям принадлежит огромная роль в диверсификации нашего экономического развития. Государство со своей стороны предпринимает шаги, направленные на проведение серьезных реформ, которые дают хорошие результаты.

Наши доходы растут. За шесть месяцев нынешнего года наши доходы увеличились более чем на 400 миллионов манатов. Мы направляем эти средства, в первую очередь, на социальные проекты. Как вам известно, в этом году был утвержден очень серьезный социальный пакет.

Пособия, в том числе, пособия, предназначенные для вынужденных переселенцев, были увеличены на 50 процентов. Нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами. Были увеличены зарплаты, пенсии. Конечно, это – прямой результат реформ. Потому что эти реформы приносят нам дополнительные доходы, и мы направляем их, в первую очередь, в социальную сферу. Социальная сфера и впредь будет оставаться для нас приоритетной, так как граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше, и мы добьемся этого”.