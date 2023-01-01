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Президент Ильхам Алиев: Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет

Президент Ильхам Алиев: Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет Мы надеемся, что и международные донорские организации обратят свое внимание на нас, поскольку никогда в истории еще не было таких крупных разрушений.
Финансы
1 января 2023 г. 00:42
Президент Ильхам Алиев: Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет
Президент Ильхам Алиев

Мы надеемся, что и международные донорские организации обратят свое внимание на нас, поскольку никогда в истории еще не было таких крупных разрушений.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Азербайджан столкнулся с большой экологической катастрофой, с урбицидом. Но, к сожалению, международные донорские организации не выделили нам ни единого маната, ни доллара. Да и не только донорские организации — нам никто не помогает. Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет», - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ümid edirik ki, beynəlxalq donor təşkilatları öz diqqətini bizə də istiqamətləndirəcəklər"

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