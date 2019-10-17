Президент Ильхам Алиев: "Уровень инфляции очень низкий"

В Азербайджане зафиксирован крайне низкий уровень инфляции с учетом очень серьезного и крупного социального пакета, когда было улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на экономическом совещании от 15 октября, передает Report.

"Уровень инфляции очень низкий – чуть более 2 процентов. Следует учесть, что в этом году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет – улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. То есть, на эти цели были израсходованы миллиарды манатов, и эти средства имели социальную направленность. Несмотря на это, уровень инфляции очень низкий. Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию", - подчеркнул глава азербайджанского государства.

Он отметил, что Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте.

"Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении. У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому. Для того, чтобы добиться этого, во всей финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. В настоящее время у нас есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача выявить все эти резервы, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными", - заявил Ильхам Алиев.