    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    • 01 сентября, 2025
    • 16:09
    Президент ICPC назвал Баку самым умным городом планеты

    Баку стал мировой столицей интеллектуальных технологий и идей, здесь открылся 49-й мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

    Как передает Report, президент фонда ICPC Билл Паучер назвал столицу Азербайджана "самым умным городом на планете Земля" благодаря участию лучших студентов-программистов со всего мира.

    В беседе с журналистами он отметил, что ICPC существует уже 49 лет и сегодня приближается к завершению первой половины первого столетия цифровой эры.

    "Мы всегда поощряли талантливых студентов развивать навыки решения задач и создавать системы, которые приносят пользу их сообществу. Это и есть то, что мы делаем. И прямо сейчас здесь, в Баку, проходит мировой финал ICPC. Поэтому Баку, благодаря всем этим блестящим студентам, сегодня - самый умный город на планете Земля. И они невероятно воодушевлены тем, как их жизнь может обогатить жизни их соседей", - подчеркнул Б.Паучер.

    По его словам, сегодня ICPC насчитывает около 500 000 выпускников.

    "Они вместе со своими коллегами построили значительную часть критически важных систем, на которые мы сегодня опираемся, включая технологии искусственного интеллекта", - добавил он.

    ICPC   Азербайджан   Билл Паучер  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıb

