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Президент ЕБРР начинает турне по Южному Кавказу с Азербайджана

Президент ЕБРР начинает турне по Южному Кавказу с Азербайджана Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках турне по странам Южного Кавказа планирует 11-13 сентября посетить Азербайджан.
Финансы
8 сентября 2022 г. 11:20
Президент ЕБРР начинает турне по Южному Кавказу с Азербайджана

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках турне по странам Южного Кавказа планирует 11-13 сентября посетить Азербайджан.

Об этом сообщили Report в постоянном представительстве ЕБРР в Азербайджане.

"После вступления в должность в конце 2020 года это первый визит Одиль Рено-Бассо. Пятидневный визит президента ЕБРР в Южнокавказский регион начинается с Азербайджана , затем Одиль Рено-Бассо отправится в Грузию и Армению", - сказали в представительстве.

В офисе банка не исключили возможности подписания кредитных соглашений, однако данный вопрос пока находится в процессе согласования, как и запланированные встречи.

Как ранее сообщила Report глава постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова, основным фокусом в ходе визита станет важная роль Азербайджана в продовольственной безопасности, транспортных коммуникациях и энергетике.

Напомним, что ЕБРР в мае утвердил долгосрочный кредит в размере 51 млн долларов США на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят на востоке Азербайджана (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»). Общая стоимость проекта составляет 250 млн долларов США. Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar).

ЕБРР также предоставит долгосрочный кредит в размере до 105 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 240 МВт, расположенной в Хызинском и Абшеронском районах. Утверждение кредита на Совете директоров ЕБРР ожидается 21 сентября. Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов США. Заемщиком кредита выступит компания с ограниченной ответственностью ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy, созданная в Азербайджане ACWA Power, которая является спонсором проекта.

В настоящее время ЕБРР также ведет переговоры с ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) о предоставлении кредита без государственной гарантии.

Недавно также был утвержден кредит в размере до 4 млн долларов США (3,9 млн евро) для строительства склада вместимостью 5 000 тонн вблизи Баку. Кредит предоставлен азербайджанской логистической компании W&E Forward и компании Alat Bay (ООО «Промышленное развитие Alat Bay» AFEZCO). Общая стоимость проекта составляет 7 млн 362,5 тысяч долларов США.

Предполагается, что проект облегчит поток транзитных и импортных грузов за счет сокращения стоимости и времени доставки между черноморскими портами Грузии и Баку.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 3,318 млрд евро в 181 проект в Азербайджане. Доля частного сектора в инвестиционном портфеле ЕБРР составляет 12%.

В настоящее время в портфеле банка по Азербайджану 33 активных проекта. Портфель по этим проектам составляет 833 млн евро (больше на 19 млн евро).

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Версия на английском языке EBRD president starts touring South Caucasus from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD-nin prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinə Azərbaycandan başlayacaq

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