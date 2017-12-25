Президент Азербайджана утвердил закон о государственном бюджете на 2018 год

25 декабря, 2017 23:02

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственном бюджете на 2018 год». Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены в размере 20 млрд 127 млн манатов, расходы - 21 млрд 047 млн манатов. В том числе централизованные доходы - 19 млрд 473 млн 650 тыс. манатов, местные доходы – 653 млн 350 тыс. манатов, централизованные расходы - 20 млрд 323 млн 075 тыс. манатов, местные расходы - 723 млн. 925 тыс. манатов.