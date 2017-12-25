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    Президент Азербайджана утвердил закон о государственном бюджете на 2018 год

    Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены в размере 20 млрд 127 млн манатов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственном бюджете на 2018 год».

    Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены в размере 20 млрд 127 млн манатов, расходы - 21 млрд 047 млн манатов.

    В том числе централизованные доходы - 19 млрд 473 млн 650 тыс. манатов, местные доходы – 653 млн 350 тыс. манатов, централизованные расходы - 20 млрд 323 млн 075 тыс. манатов, местные расходы - 723 млн. 925 тыс. манатов.

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