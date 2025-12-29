Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2026 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О прожиточном минимуме на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, согласно закону, прожиточный минимум на следующий год установлен по стране в размере 300 манатов, для трудоспособного населения - 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.