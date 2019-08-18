​Президент Аргентины назначил нового главу Минфина

Президент Аргентины Маурисио Макри назначил министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу главой Минфина страны.

Как передает Report, об этом аргентинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Я позвал Эрнана Лакунсу руководить Министерством финансов. До сегодняшнего дня он занимал пост министра в провинции Буэнос-Айрес, где проделал огромную работу», — написал Макри.

Ранее Николас Духовны сообщил о том, что он уходит в отставку с поста главы Минфина Аргентины.