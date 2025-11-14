Президент АБР находится с визитом в Баку

Президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда находится с визитом в Баку.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Я прибыл в Баку в момент, когда Азербайджан усиливает свою роль стратегического моста между Азией и Европой. Страна продвигает новые транспортные коридоры, ускоряет развитие возобновляемой энергетики и углубляет экономическую диверсификацию - усилия, которые открывают новые возможности для роста, торговли и регионального сотрудничества", - отметил он.

По словам главы АБР, визит проходит в важный для региона и страны период:

"В ближайшие дни я встречусь с членами правительства и партнерами в стране, чтобы обсудить, как АБР может поддержать эти преобразования", - добавил М. Канда.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов - в государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.