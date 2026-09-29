Президент АБИИ: Азербайджан вносит весомый вклад в формирование устойчивой инфраструктуры

Азербайджан на протяжении всего периода сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) проявил себя как надежный и стратегически значимый партнер в реализации ключевых задач финансового института.

Как передает Report со ссылкой на АБИИ, такое заявление сделала президент банка Цзоу Цзяи (Zou Jiayi), комментируя принятое решение о проведении 12-го ежегодного заседания Совета управляющих в Баку.

Отметим, что заседание Совета управляющих АБИИ состоится в Баку 14-15 июля 2027 года.

В Дохе в рамках 11-го заседания министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль Кувари официально передал полномочия председателя Совета управляющих министру экономики Азербайджана Микаилу Джаббарову.

Президент банка акцентировала внимание на том, что Баку, будучи одним из государств-основателей АБИИ, играет значительную роль в усилении межрегиональных связей и формировании устойчивой инфраструктуры.

"Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с Азербайджаном в ходе его подготовки к проведению ежегодного заседания 2027 года", - подчеркнула Ц. Цзяи.

В свою очередь, М. Джаббаров заявил, что для Азербайджана является большой честью выступить в качестве принимающей стороны 12-го ежегодного заседания АБИИ в 2027 году.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать членов и партнеров АБИИ в Баку. Будучи страной, соединяющей регионы и поддерживающей экономическое сотрудничество, Азербайджан привержен делу обеспечения устойчивого роста, инноваций и региональной связанности. Ежегодное заседание станет важной площадкой для обмена мнениями и укрепления взаимодействия в вопросах будущего инфраструктурного развития", - заявил министр экономики.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций представляет собой многосторонний финансовый институт, приступивший к операционной деятельности в 2016 году. В настоящее время членами банка являются 111 участников из разных стран мира. Уставный капитал АБИИ достигает 100 млрд долларов США.