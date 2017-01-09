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    Пресс-секретарь Azer-Turk Bank уволился

    Его место займет бывший пресс-секретарь МБА Рауф Агаев

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь ОАО Azer-Turk Bank Насими Джафарли уволился по собственному желанию. 

    Об этом сообщили Report из банка.

    По информации, на его место ожидается назначение бывшего пресс-секретаря Международного банка Азербайджана (МБА) Рауфа Агаева. 

    Напомним, что Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн. манатов. Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).

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