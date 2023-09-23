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Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов

Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов США, что на 14,5% больше, чем на начало года.
Финансы
23 сентября 2023 г. 17:00
Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов США, что на 14,5% больше, чем на начало года.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на расширенном заседании Кабинета министров.

A.Асадов отметил, что финансовое положение страны значительно улучшилось:

"Формирование значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, сокращение внешнего долга и высокие показатели доходной части бюджета за прошедший период текущего года были оценены как весьма позитивные результаты".

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan's strategic currency reserves have reached $67B
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 67 milyard dollara çatıb"

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