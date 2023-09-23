Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов США, что на 14,5% больше, чем на начало года.

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов США, что на 14,5% больше, чем на начало года.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на расширенном заседании Кабинета министров.



A.Асадов отметил, что финансовое положение страны значительно улучшилось:

"Формирование значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, сокращение внешнего долга и высокие показатели доходной части бюджета за прошедший период текущего года были оценены как весьма позитивные результаты".