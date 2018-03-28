Представлен рейтинг городов мира с самой дорогой арендой жилья

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Аналитики международного агентства недвижимости Savills представили рейтинг самых дорогих рынков аренды жилья массового сегмента в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, самым дорогим городом мира для среднего арендатора жилья оказался Сан-Франциско, США. Здесь средняя ставка аренды стандартной квартиры составляет 650 долларов в неделю. В Нью-Йорке снять квартиру можно за 570 долларов в неделю. На третьем месте расположился Лос-Анджелес, в котором аренда квартиры обойдется в 550 долларов в неделю.

В первую десятку городов вошли также Лондон, Великобритания (500 долларов), Дублин, Ирландия (480 долларов), Чикаго, США (480 долларов), Сидней, Австралия (470 долларов), Гонконг (450 долларов), Майами, США (450 долларов) и Париж, Франция (430 долларов). Как видно из списка, пять городов США вошли в первую десятку.

Средняя ставка аренды стандартной квартиры в российской столице составляет 160 долларов в неделю. С таким показателем Москва оказалась на 29-й строчке рейтинга.