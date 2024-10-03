Представитель Великобритании: Ущерб от стихийных бедствий можно свести к минимуму

Предотвратить стихийные бедствия невозможно, однако можно минимизировать ущерб от них, и для этого странам необходимо предпринять ряд мер.

Предотвратить стихийные бедствия невозможно, однако можно минимизировать ущерб от них, и для этого странам необходимо предпринять ряд мер.

Как сообщает Report, об этом сказала аудитор Счетной палаты Великобритании Рэйчел Фен на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов финансового аудита (EUROSAI) в Баку.

По ее мнению, одним из возможных решений может стать внедрение систем раннего оповещения о стихийных бедствиях.

"Благодаря этим системам люди могут быть своевременно предупреждены о землетрясениях, наводнениях, извержениях вулканов и других стихийных бедствиях, и ущерб от них может быть сведен к минимуму. Здания, дороги, мосты и другие сооружения должны быть устойчивы к стихийным бедствиям. В районах, где есть риск землетрясений, при строительстве зданий необходимо следовать особым правилам. Страны должны заранее продумать, какие действия они предпримут в случае стихийных бедствий. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности людей и облегчения процесса эвакуации", - сказала она.