ЦБА: Профицит счета текущих операций в 2025-2026гг составит до $4 млрд в год
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 12:22
По итогам 2025 года ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана, высока вероятность сохранения этой тенденции в 2026 году.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов.
По его словам, в первом полугодии этого года профицит счета текущих операций составил 6,3% ВВП.
Ахмедов добавил, что в 2025-2026 годах профицит счета текущих операций составит примерно $3-4 млрд в год.
Отметим, что по итогам I-го полугодия 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $2,3 млрд (снижение на 11,7% по отношению к январю-июню 2024 года).
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57