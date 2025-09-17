ЦБА: Профицит счета текущих операций в 2025-2026гг составит до $4 млрд в год

По итогам 2025 года ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана, высока вероятность сохранения этой тенденции в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов.

По его словам, в первом полугодии этого года профицит счета текущих операций составил 6,3% ВВП.

Ахмедов добавил, что в 2025-2026 годах профицит счета текущих операций составит примерно $3-4 млрд в год.

Отметим, что по итогам I-го полугодия 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $2,3 млрд (снижение на 11,7% по отношению к январю-июню 2024 года).