Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    ЦБА: Профицит счета текущих операций в 2025-2026гг составит до $4 млрд в год

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 12:22
    ЦБА: Профицит счета текущих операций в 2025-2026гг составит до $4 млрд в год

    По итогам 2025 года ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана, высока вероятность сохранения этой тенденции в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов.

    По его словам, в первом полугодии этого года профицит счета текущих операций составил 6,3% ВВП.

    Ахмедов добавил, что в 2025-2026 годах профицит счета текущих операций составит примерно $3-4 млрд в год.

    Отметим, что по итогам I-го полугодия 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $2,3 млрд (снижение на 11,7% по отношению к январю-июню 2024 года).

    профицит прогнозы ЦБА платежный баланс Вугар Ахмедов
    AMB rəsmisi: "Bu il cari əməliyyatlar balansının profisitli olması gözlənilir"
    Central Bank of Azerbaijan: Current account surplus to reach $4B per year in 2025-2026

    Последние новости

    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    12:57

    Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

    Другие страны
    Лента новостей