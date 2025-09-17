İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:50
    AMB rəsmisi: Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir

    2025-ci ilin yekununda Azərbaycanda dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir və bu tendensiyanın 2026-cı ildə də davam edəcəyi ehtimalı yüksəkdir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankınln (AMB) baş direktoru Vüqar Əhmədov qurumda keçirilmiş mətbuat konfrasında bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, bu ilin I yarısında cari əməliyyatlar hesabının profisitinin ölkənin ümumi daxili məhsuluna (ÜDM) nisbəti 6,4 % təşkil edib ki, bu da müsbət dinamikanı göstərir: "Növbəti iclaslarda əlavə dəqiqləşdirmələr ola bilər, lakin ciddi korreksiya gözlənilmir".

    V. Əhmədov əlavə edib ki, 2025–2026-cı illərdə cari əməliyyatlar balansı üzrə müsbət saldo təxminən 3–4 milyard ABŞ dolları ətrafında olacaq. 

    Baş direktor Avropa İttifaqı və beynəlxalq qurumların proqnozlarının da AMB-nin övcud qiymətləndirmələri ilə üst-üstə düşdüyünü qeyd edib.

    Bankir əlavə edib ki, proqnoz göstəriciləri orta müddətli dövrdə sabitliyini qoruyur və bu istiqamətdə mümkün yeniliklər barədə ictimaiyyət növbəti mətbuat konfranslarında məlumatlandırılacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı büdcə Vüqar Əhmədov

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti