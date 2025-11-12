Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ЦБА разрабатывает модель банкострахования для расширения финансирования агросектора

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 16:01
    ЦБА разрабатывает модель банкострахования для расширения финансирования агросектора

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над моделью банкострахования.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Тахиров на презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

    По его словам, ЦБА взаимодействует с банковским и страховым секторами для оценки того, как модель банкострахования может способствовать увеличению финансирования ф

    "Именно эти механизмы мы используем для получения заключений, которые отражаются в наших стратегиях и политике. Инициативы по развитию кредитного рейтинга, механизма локального кредитного рейтинга и другие меры по снижению информационной асимметрии в конечном итоге помогут сократить кредитный риск", - отметил он.

    По словам Тахирова, ЦБА использует различные каналы для получения отзывов о малом и среднем бизнесе (МСБ), условиях его финансирования и преимуществах.

    Представитель Центробанка добавил, что на основе комплексной диагностики разработана стратегия финансовой инклюзивности: "Главная цель этой стратегии заключается в том, чтобы не одно, а несколько госучреждений отвечали за решение вопросов финансирования МСБ".

    Лента новостей