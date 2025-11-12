AMB rəsmisi: "Bank-sığorta modelini inkişaf etdirməyə çalışırıq"
- 12 noyabr, 2025
- 15:23
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bank-sığorta modelini inkişaf etdirməyə çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişafı Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.
"Biz həm bank, həm də sığorta sektoru ilə işləyirik ki, bank-sığorta modelinin kənd təsərrüfatı qurumlarının maliyyələşdirilməsini artırmağa necə kömək edə biləcəyindən əmin olaq. Bunlar rəy almaq üçün istifadə etdiyimiz mexanizmlərdir. Bu rəylər strategiya və siyasətlərimizdə öz əksini tapır. Kredit dərəcəsi, yerli kredit reytinqi mexanizmini inkişaf etdirən bu təşəbbüslər, informasiya asimmetriyasını azaltmaq üçün digər təşəbbüslər son nəticədə kredit riskini azaltmağa kömək edəcək", - deyə o qeyd edib.
R.Tahirovun sözlərinə görə, qurum kiçik və orta biznes (KOB) haqqında, onların maliyyələşmə şərtləri və üstünlükləri haqqında rəy almaq üçün müxtəlif kanallardan istifadə edir: "Bu, adətən ilk növbədə maliyyə qurumları vasitəsilə baş verir. Tənzimləyici kimi, onların portfelini təhlil edir, riskləri müzakirə edirik. Eyni zamanda, sənaye assosiasiyaları ilə aktiv şəkildə işləyirik. Buraya maliyyə sektoru sənaye assosiasiyaları, "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası", "Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası" və "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" İctimai Birlikləri daxildir. Bu assosiasiyalarla, həmçinin KOB-ları təmsil edən assosiasiyalarla tez-tez görüşürük və əsas məsələləri müəyyənləşdirmək üçün onların nümayəndələrini işçi qruplarımıza cəlb edirik".
AMB rəsmisi əlavə edib ki, qurum hərtərəfli diaqnostikaya əsaslanaraq, maliyyə inklüzivliyi strategiyasını inkişaf etdirib: "Bu maliyyə inklüzivliyi strategiyasının əsas məqsədi odur ki, KOB maliyyələşməsi məsələlərini həll etməyə yalnız bir qurum deyil, çoxsaylı dövlət qurumları məsul olsunlar".