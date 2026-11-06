İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:46
    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günü elan edilən noyabrın 7–10-da gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bayram günlərində sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz səfərlərinin təşkili və artan tələbatın qarşılanması məqsədilə bir sıra istiqamətlərə əlavə reyslər təyin olunub.

    "7, 8, 9 və 10 noyabr tarixlərində Bakı və Qəbələdən reyslər təşkil ediləcək. Qatar Bakıdan Qəbələyə saat 07:30, Qəbələdən Bakıya isə 19:00-da yola düşəcək. 7–10 noyabr tarixlərində Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə də hər iki istiqamətdə əlavə reyslər təyin edilib. Həmin tarixlərdə qatar Bakı Dəmiryol Vağzalından saat 09:20, Ağstafa stansiyasından isə 17:15-də yola düşəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən müasir qatarlar isə qarşıdakı qeyri-iş günlərində də ənənəvi qrafiklə fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Məlumata görə, bundan əlavə, noyabrın 8-də Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu ilə reyslər təyin edilib. Qatar Gəncədən saat 07:15, Mingəçevirdən isə 08:40-da yola düşəcək.

    Noyabrın 7–10-da isə Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkəti qeyri-iş günlərinin cədvəli ilə təşkil ediləcək.

    Sərnişindaşıma Qeyri-iş günləri (2026) Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) 8 Noyabr - Zəfər Günü
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