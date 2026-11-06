İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    AFFA 8 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:38
    AFFA 8 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Aşağı yaş qrupları üzrə liqalarda keçirilən oyunlarda baş verən qayda pozuntularına görə 8 komandaya texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Gənclər Liqasında noyabrın 1-də keçirilən "İmişli" – "Lion" oyununda qonaq komanda matçın 29-cu dəqiqəsində meydanı tərk etdiyi üçün onlara texniki məğlubiyyət verilib, hesab olduğu kimi saxlanılıb.

    U-14 Liqasında oktyabrın 31-də keçirilməsi nəzərdə tutulan "Ağdam" – "Aran" (Beyləqan) matçına meydan sahibləri, "Füzuli" – "Zəfər" (Bərdə) görüşünə isə qonaqlar təyin olunmuş vaxtda gəlmədiklərinə görə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıblar.

    Noyabrın 1-də keçirilməli olan "Qafqaz Arena" – "Zəfər" və "Şamaxı" – "Çinar" (Göyçay) qarşılaşmalarında isə "Zəfər" və "Çinar" komandaları oyuna çıxmaqdan imtina etdikləri üçün onlara 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    U-13 Liqasında oktyabrın 31-nə təyin olunan "Universal Football Academy" – "Məhəllə Uşaqları" (Sumqayıt) matçına təyin olunmuş vaxtda gəlməyən qonaqlar da eyni şəkildə cəzalandırılıblar.

    U-10 Liqasında oktyabrın 31-də keçirilən "Kürdəmir" – "Çinar" (Göyçay) görüşünün 5-ci dəqiqəsində qonaqların heyətində sənədləri düzgün olmayan oyunçu aşkarlandığı və yetərsay olmadığı üçün matç yarımçıq dayandırılıb. Bu səbəbdən Göyçay təmsilçisinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni gündə nəzərdə tutulan "Şamaxı" – "Çərəkə" (Göyçay) matçına vaxtında gəlməyən "Çərəkə" komandası da 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətə məruz qalıb.

    AFFA İntizam Komitəsi İmişli FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti