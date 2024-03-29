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ЦБА: Кредиты банков аграрному сектору превысили 1,5 млрд манатов

ЦБА: Кредиты банков аграрному сектору превысили 1,5 млрд манатов Остаточная сумма кредитов, выданных азербайджанскими банками на сферу сельского хозяйства на конец 2023 года, составила более 1,5 млрд манатов.
Финансы
29 марта 2024 г. 12:51
ЦБА: Кредиты банков аграрному сектору превысили 1,5 млрд манатов

Остаточная сумма кредитов, выданных азербайджанскими банками на сферу сельского хозяйства на конец 2023 года, составила более 1,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедьяров заявил на проходящем в Губе III Форуме развития агробизнеса.

По его словам, ¼ из них были предоставлены за счет государственных фондов, а ¾ - за счет собственных средств банков.

"Стимулирование кредитования реального сектора экономики, в том числе сельского хозяйства, является одним из приоритетов регулятивной политики ЦБА",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Bankların aqrar sektora kreditləri 1,5 milyard manatı keçib"

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