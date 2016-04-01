​Председатель Верховного суда: Гражданин должен выплачивать кредит в той валюте, в которой брал деньги

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "То, что в Азербайджане банки предлагают клиентам кредиты в долларах, противоречит правам человека".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

По его словам, банки сами решают вопросы, связанные с манатными и долларовыми кредитами: "Считаю, что гражданин должен выплачивать кредит в той валюте, в которой брал деньги. Таков порядок".

Что же касается того, что банки предлагают кредиты в долларах, Р.Рзаев считает, что это является нарушением прав человека: "Однако, суд не может вмешиваться во внутренние дела банка".