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    ​Председатель Верховного суда: Гражданин должен выплачивать кредит в той валюте, в которой брал деньги

    То, что в Азербайджане банки предлагают клиентам кредиты в долларах, противоречит правам человека

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "То, что в Азербайджане банки предлагают клиентам кредиты в долларах, противоречит правам человека".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

    По его словам, банки сами решают вопросы, связанные с манатными и долларовыми кредитами: "Считаю, что гражданин должен выплачивать кредит в той валюте, в которой брал деньги. Таков порядок".

    Что же касается того, что банки предлагают кредиты в долларах, Р.Рзаев считает, что это является нарушением прав человека: "Однако, суд не может вмешиваться во внутренние дела банка". 

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