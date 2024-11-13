О нас

Председатель Счетной палаты встретился с председателем ИНТОСАИ

Председатель Счетной палаты встретился с председателем ИНТОСАИ Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов встретился в Баку с делегацией во главе с Витал До Регу Фильо, вице-президентом Высшего органа аудита (ВОА) Бразилии, который в настоящее время возглавляет Международную организацию высших органов
Финансы
13 ноября 2024 г. 18:40
Председатель Счетной палаты встретился с председателем ИНТОСАИ

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов встретился в Баку с делегацией во главе с Витал До Регу Фильо, вице-президентом Высшего органа аудита (ВОА) Бразилии, который в настоящее время возглавляет Международную организацию высших органов аудита (ИНТОСАИ).

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, Гюльмамедов подробно проинформировал гостей об общей деятельности учреждения, затем поздравил До Регу с его назначением на пост председателя ИНТОСАИ на следующий срок, подчеркнув возможности укрепления и развития двустороннего сотрудничества между учреждениями.

Председатель также отметил важность повышения внимания к климатической деятельности высших органов аудита и затронул инициативу ВОА Бразилии "Климатический сканер", выразив надежду на ее положительный вклад в решение экологических проблем.

Витал До Регу от имени делегации выразил благодарность за высокое гостеприимство и дал информацию об инициативе "Климатический сканер".

Далее на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri INTOSAI-nın növbəti dövr üçün sədri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Центробанк Азербайджана утвердил Зеленую таксономию
Центробанк Азербайджана утвердил "Зеленую таксономию"
13 ноября 2024 г. 19:19
Курс биткойна установил новый рекорд
Курс биткойна установил новый рекорд
13 ноября 2024 г. 18:43
В ВБ выделили два ключевых направления для увеличения финансирования климатических действий
В ВБ выделили два ключевых направления для увеличения финансирования климатических действий
13 ноября 2024 г. 17:54
ЕЦБ объединяет глобальные усилия для экологизации финансовой системы
ЕЦБ объединяет глобальные усилия для экологизации финансовой системы
13 ноября 2024 г. 16:06
Исполнительный директор: Климатическое финансирование недостаточно ориентировано на сектор отходов
Исполнительный директор: Климатическое финансирование недостаточно ориентировано на сектор отходов
13 ноября 2024 г. 13:27
Исламский банк развития предоставит Казахстану свыше $1 млрд на сферу ирригации
Исламский банк развития предоставит Казахстану свыше $1 млрд на сферу ирригации
13 ноября 2024 г. 09:29
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2024)
13 ноября 2024 г. 08:58
Азербайджанская компания планирует выпуск зеленых облигаций
ФотоАзербайджанская компания планирует выпуск "зеленых" облигаций
12 ноября 2024 г. 16:03
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2024)
12 ноября 2024 г. 09:19
Биткоин впервые в истории превысил отметку в $90 тыс.
Биткоин впервые в истории превысил отметку в $90 тыс.
12 ноября 2024 г. 06:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi