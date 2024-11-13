Председатель Счетной палаты встретился с председателем ИНТОСАИ

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов встретился в Баку с делегацией во главе с Витал До Регу Фильо, вице-президентом Высшего органа аудита (ВОА) Бразилии, который в настоящее время возглавляет Международную организацию высших органов

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов встретился в Баку с делегацией во главе с Витал До Регу Фильо, вице-президентом Высшего органа аудита (ВОА) Бразилии, который в настоящее время возглавляет Международную организацию высших органов аудита (ИНТОСАИ).

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, Гюльмамедов подробно проинформировал гостей об общей деятельности учреждения, затем поздравил До Регу с его назначением на пост председателя ИНТОСАИ на следующий срок, подчеркнув возможности укрепления и развития двустороннего сотрудничества между учреждениями.

Председатель также отметил важность повышения внимания к климатической деятельности высших органов аудита и затронул инициативу ВОА Бразилии "Климатический сканер", выразив надежду на ее положительный вклад в решение экологических проблем.

Витал До Регу от имени делегации выразил благодарность за высокое гостеприимство и дал информацию об инициативе "Климатический сканер".

Далее на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.