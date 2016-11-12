Председатель ПНФР принял миссию технической поддержки Всемирного банка

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял миссию технической поддержки Всемирного банка (ВБ), возглавляемую главным экономистом Наоко Койо.

Как сообщает Report со ссылкой на ПНФР, на встрече, посвященной макроэкономической ситуации и перспективам развития в стране, обсуждены основные тенденции развития азербайджанской экономики. Коснувшись проводимых в целях укрепления макроэкономической стабильности реформ, Н.Койо подчеркнула готовность ВБ оказывать Азербайджану необходимую техническую поддержку в этом вопросе.

В ходе встречи также обсуждены шаги по усовершенствованию законодательства в стране.