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    Председатель Наблюдательного Совета Unibank контролирует 42% акций банка

    Обнародовано более детальное долевое разделение акционеров банка

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано новое  более детальное долевое разделение акционеров банка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт банка.

    Согласно информации, председатель Наблюдательного Совета Unibank Эльдар Гарибов контролирует 41,9% акций банка. До увеличения Уставного капитала банка на 70% этот показатель составлял 56,9%.

    Доля Земфиры Джафаровой, ранее владевшей 4,4% акций Unibank сократилась до 2,6%.

    Как и было заявлено заранее, Европейский банк Реконструкции и Развития (EBRD) увеличил свою долю акций в Unibank с 12,15% до 21,9%, Германская инвестиционная компания DEG с 6,7% до 27,6%. Доля других физических и юридических лиц, миноритарных акционеров в банке сократилась с 19,85% до 6%.

    Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). В настоящее время уставный капитал банка равен 119,686 млн манатов. 

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