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Председатель комитета: Бюджетные расходы Азербайджана в 1,3 раза превышают совокупные расходы Армении и Грузии

Председатель комитета: Бюджетные расходы Азербайджана в 1,3 раза превышают совокупные расходы Армении и Грузии 13:20
Финансы
25 ноября 2024 г. 13:38
Председатель комитета: Бюджетные расходы Азербайджана в 1,3 раза превышают совокупные расходы Армении и Грузии

Предусмотренные на 2025 год бюджетные расходы Азербайджана в 1,3 раза превышают совокупные бюджетные расходы Армении и Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, прогнозируемые бюджетные расходы Азербайджана на 2025 год составляют 24,3 млрд долларов США, что в 1,3 раза превышает сумму совокупных бюджетных расходов Армении и Грузии (18,8 млрд долларов США).

Ненефтяные доходы госбюджета Азербайджана на 2025 год в размере 19,5 млрд манатов или 11,5 млрд долларов США, а также наш социальный бюджет в размере 16,9 млрд манатов или примерно 10 млрд долларов США, превышают запланированные бюджетные доходы Армении на следующий год на 30-50%".

Амирасланов отметил, что даже без учета трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, бюджетные доходы сохраняют динамику роста: "Так, бюджетные доходы без учета трансфертов из ГНФАР составили 23,5 млрд манатов в 2023 году, 23,6 млрд манатов - в 2024 году, а на 2025 год прогнозируются в размере 23,8 млрд манатов".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Azərbaycanın büdcə xərcləri Ermənistan və Gürcüstanın birlikdə xərclərindən 1,3 dəfə çoxdur”

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