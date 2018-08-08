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    Председатель Коллегии адвокатов купил долю в лизинговой компании 11 лет назад

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров купил долю в ОАО Leasing Finance. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании.

    В отчете отмечается, что главный адвокат страны контролирует 1,5% акций лизинговой компании. Ценные бумаги были куплены в прошлом году.

    Председатель Правления Finance Leasing Рабиль Мамедов заявил Report, что председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров является акционером ОАО Finance Leasing с 2007 года.

    Напомним, что сегодня Finance Leasing в электронной системе Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) опубликовал финансовую отчетность по итогам 2017 года. В отчете отмечалось, что А.Багиров контролирует 1,5% акций лизинговой компании. В отчете Finance Leasing в той же системе по итогам 2016 года имя А.Багирова в качестве акционера не числилось. Это позволило прийти к выводу о том, что председатель Коллегии адвокатов стал акционером компании с прошлого года.

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