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    Председатель Gunay Sigorta покинул пост

    Гамбара Суванвердиева заменил Кянан Аскеров

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Gunay Sigorta Гамбар Суванвердиев покинул пост.

    Об этом сообщили Report в компании.

    По информации, в настоящее время Gunay Sigorta возглавляет зампред правления Кянан Аскеров.

    Напомним, что Gunay Sigorta основана в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 7,7 млн. манатов. Акционерами банка являются Егяна Мамед гызы Ширинова (71,94%), ОАО Gunay Bank (16,61%), Ханым Надир гызы Мамедова (11,45%). 

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