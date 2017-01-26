Председатель Gunay Sigorta покинул пост

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Gunay Sigorta Гамбар Суванвердиев покинул пост.
Об этом сообщили Report в компании.
По информации, в настоящее время Gunay Sigorta возглавляет зампред правления Кянан Аскеров.
Напомним, что Gunay Sigorta основана в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 7,7 млн. манатов. Акционерами банка являются Егяна Мамед гызы Ширинова (71,94%), ОАО Gunay Bank (16,61%), Ханым Надир гызы Мамедова (11,45%).
Namiq HüseynovАвтор новости