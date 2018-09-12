Председатель ГТК: Отделы и управления, выполняющие одинаковые функции, объединены

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Структура Государственного таможенного комитета (ГТК) была сформирована еще в 90-х годах прошлого века. Некоторые отделы и управления ГТК выполняли одинаковые функции. С учетом этого, некоторые из них были объединены".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев на пресс-конференции "Реформы в таможенных органах и их итоги".

По его словам, проводимые в последние месяцы структурные реформы привели к повышению качества работы таможни:

"Например, если ранее через таможенно-пропускной пункт "Сыныг Керпю" в день проходило 6 тыс. человек, этим летом данный показатель увеличился до 17 тыс. Главное таможенное управление на воздушном транспорте ежемесячно обслуживает на таможенно-пропускных пунктах 1,5 млн пассажиров, что является рекордным показателем".