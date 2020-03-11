​Председатель ЦБА: Валютный курс не повлияет на инфляцию

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"Главным фактором инфляции является валютный курс. Мы работаем в этом направлении и не ожидаем влияния курса на инфляцию".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Но здесь есть и другие объективные факторы. В связи с распространением коронавируса могут возникнуть определенные временные проблемы с поставками. Этим могут воспользоваться разные люди. Правительство в целом будет держать этот вопрос под контролем.

С другой стороны, будут приняты очень серьезные меры в отношении людей, допустивших искусственное повышение цен, злоупотребляющих этой ситуацией, в том числе валютных спекулянтов", - сказал председатель ЦБА.