​Председатель ЦБА: Валютный курс не повлияет на инфляцию

"Главным фактором инфляции является валютный курс. Мы работаем в этом направлении и не ожидаем влияния курса на инфляцию".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
"Но здесь есть и другие объективные факторы. В связи с распространением коронавируса могут возникнуть определенные временные проблемы с поставками. Этим могут воспользоваться разные люди. Правительство в целом будет держать этот вопрос под контролем.
С другой стороны, будут приняты очень серьезные меры в отношении людей, допустивших искусственное повышение цен, злоупотребляющих этой ситуацией, в том числе валютных спекулянтов", - сказал председатель ЦБА.