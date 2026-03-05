Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Председатель ЦБА рекомендовал БФБ укрепить институциональные основы рынка

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 12:36
    Председатель ЦБА рекомендовал БФБ укрепить институциональные основы рынка

    Председатель Центрjбанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов высказал ряд предложений руководству Бакинской фондовой биржи (БФБ) по углублению ее деятельности в будущем, укреплению институциональных основ рынка, а также расширению сотрудничества с международными партнерами.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, Кязымов озвучил свои предложения на встрече с правлением и сотрудниками БФБ.

    В рамках встречи руководство БФБ представило отчет о результатах деятельности за прошедший год, стратегических целях на текущий период и перспективах развития. В презентации была представлена ​​подробная информация о работе, проделанной по модернизации биржевой инфраструктуры и совершенствованию корпоративного управления.

    Центробанк Азербайджана Талех Кязымов
    Фото
    AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edib
    Лента новостей