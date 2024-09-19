Председатель БФБ: Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует

Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует.

Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Руслан Халилов.

"Если не ошибаюсь, реальный вторичный рынок акций начнет функционировать со следующего месяца, и по мере его развития и углубления можно будет более широко рассматривать вопрос о рынке криптовалют. Однако в настоящее время никаких планов по этому поводу нет", - сказал он.

Халилов подчеркнул, что трудно перейти непосредственно к цифровым продуктам без углубления фундаментальных рыночных продуктов. Необходима просветительская работа и инфраструктура для цифровой трансформации, сказал он.